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Российская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Приходько фигурирует в списке под номером 6663, сообщает Крым.Реалии.

Руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник поясняет, что включение в перечень Росфинмониторинга происходит в отношении тех граждан, у которых приговор вступил в законную силу: это статьи о признании человека виновным по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса России.

При этом, кроме приговора, есть и другие основания для внесения в такой список: процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье.

«Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках российской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично, на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, а его права уже ограничены. А в случае с Крымом, многих граждан Украины преследуют по экстремистским и террористическим статьям УК России незаконно, по политическим мотивам», – рассказала Скрипник.

Жена Приходько, Любовь, рассказала, что ему заблокировали карту, на которую выплачивалась пенсия: «У него заблокировали карту на выплату пенсий. Мы не можем ничего снять. Вот у него скоро новое поступление. К тому же абсолютно непонятно, имеет ли пенсия накопительный характер».

Правозащитница Ольга Скрипник пояснила – Олег Приходько не может получать пенсию, для этого необходимо оформлять доверенность.

«Следователь должен дать разрешение на приход нотариуса в СИЗО для оформления доверенности», – добавляет Скрипник.

О задержании проукраинского активиста стало известно утром 10 октября. Подконтрольный России Киевский районный суд Крыма арестовал активиста на два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 10 декабря.

Мужчина якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста Приходько.

До этого Приходько привлекался к ответственности в аннексированном Крыму по административному делу. Подконтрольный Кремлю Сакский районный суд Крыма 25 июня оштрафовал крымчанина на 2 тысячи рублей. Суд признал его виновным по части первой статьи 20.3 кодекса России об административных правонарушениях. Согласно постановлению суда, «исследование» изъятых в доме активиста при обыске предметов и документов, указывают на то, что «Приходько путем доступа третьих лиц к данным предметам и документам пропагандирует и публично демонстрирует нацистскую атрибутику и символику».

Сам активист утверждал, что вся атрибутика в его доме «антикварная», а футболка со свастикой, которая также фигурирует в материалах, «сувенирная» и ее нет у него с 2010 года.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Приходько. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
ForUm

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