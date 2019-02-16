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Сотрудники крымского главка ФСБ России проверяют на экстремизм портрет одного из лидеров украинского националистического движения первой половины ХХ века​ Степана Бандеры и революционный красно-черный флаг ОУН, которые российские силовики изъяли в Крыму 8 февраля во время обыска у проукраинского активиста Олега Приходько.

Об этом Крым.Реалии 15 февраля рассказал сам Приходько.

«Остался у них портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг. «Эксперты» ФСБ изучают их на экстремизм. Сказали, что еще свяжутся со мной», – сказал он.

Мужчина сообщил, что ему вернули автоматы, украинские флаги, ленточки и символику украинской партии «Свобода».

Приходько не сказали, будет ли возбуждено в отношении него уголовное дело.

Он сообщил, что у него расспрашивали, с какими журналистами и правозащитниками он общался в последнее время. Но Приходько отказался говорить, сославшись на статью 51 Конституции России.

Публичных комментариев управления ФСБ России в Крыму по этому поводу нет.

8 февраля сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.

Следственные действия ему пояснили тем, что накануне неизвестные разрушили памятник советским солдатам в парке города Саки. Приходько отрицает свою причастность к этому и заявляет, что не был в том парке уже несколько лет. Он связывает происходящее со своей проукраинской позицией и с тем, что ранее представлял в Сакском районе партию «Свобода», которая с 2014 года запрещена подконтрольными России крымскими властями.

Российские силовики не комментируют проведение обыска у Приходько.
В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».
ForUm

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