также в разделеОбщество
Прокуратуре разрешили изъять из Офиса президента документы по Иловайску 23
Дубинский отозвал законопроект о налоге на обмен наличной валюты 10
Журналист: Труба пытается заблокировать создание Совета общественного контроля ГБР 13
СМИ: Игорь Романкив – еще один ставленник Дубневичей, который продолжает наживаться на Укрзализныце 17
«Схемы» ответили на обвинения Зеленского в адрес «здорового мужика» Андрушко 13
Зеленский: Разведение сил возможно только одновременно в Петровском и Золотом 9
Синоптик рассказал, сколько продлится «бабье лето» 15
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе 16
НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Святашу 14
СМИ узнали, чем кормят на пресс-марафоне президента 39
В сеть слили прослушку главы НАБУ Сытника, где он признается в помощи Клинтон на выборах в США. Расшифровка аудио 28
Генпрокуратуру и СБУ просят возбудить уголовное дело против чиновников Миграционной службы и ГК «Украина» 52
МИД ФРГ приказало консульствам не признавать российские паспорта жителей ОРДЛО 22
ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне 27
Пресс-марафон Зеленского: под фудмаркетом проводят пикеты 28
Баканов рассказал послам G7 о реформе СБУ и попросил терпения 18
СМИ: В Крыму задержали известного проукраинского активиста 74
Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии оказался проектом, за которым стоит юрист Павел Куфтырев: СМИ выявили схему миллиардного заработка 60

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы украинского активиста Олега Приходько на временно оккупированном полуострове, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Сегодня по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Основанием для открытия уголовного производства послужило обращение представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что органы оккупационной власти на временно оккупированной территории АР Крым продолжают реализовывать политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраински настроенного населения полуострова. «Вышеупомянутый гражданин уже подвергался незаконным действиям со стороны «правоохранительных» органов РФ. В 2016 году так называемые «силовики» незаконно задерживали указанного гражданина Украины, а в 2019 году проводили незаконные обыски в его домовладении на временно оккупированной территории АР Крым», - напомнили в прокуратуре.

Напомним, в аннексированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.

В то же время ФСБ России сообщила о задержании в Крыму мужчины, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
6
Теги