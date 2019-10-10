Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы украинского активиста Олега Приходько на временно оккупированном полуострове, сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Сегодня по факту незаконного лишения свободы гражданина Украины на территории временно оккупированного полуострова прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по ч. 1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Основанием для открытия уголовного производства послужило обращение представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что органы оккупационной власти на временно оккупированной территории АР Крым продолжают реализовывать политику государства-оккупанта, направленную на преследование проукраински настроенного населения полуострова. «Вышеупомянутый гражданин уже подвергался незаконным действиям со стороны «правоохранительных» органов РФ. В 2016 году так называемые «силовики» незаконно задерживали указанного гражданина Украины, а в 2019 году проводили незаконные обыски в его домовладении на временно оккупированной территории АР Крым», - напомнили в прокуратуре.

Напомним, в аннексированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.

В то же время ФСБ России сообщила о задержании в Крыму мужчины, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.