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Водитель микроавтобуса, который пострадал в аварии с авто детского омбудсмена Николая Кулебы, уже выписался из больницы и продолжает восстанавливаться дома, сообщает ТСН.

Как рассказал Вадим, посетить чиновника в больнице захотел сам. «К Кулебе приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше, чем я даже. Я на него зла не держу», - рассказал водитель.

По словам Вадима, у него самого повреждения нетяжелые – сотрясение мозга, ушибы. Также парень отметил, что не является безработным, как первоначально сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Вадим работает водителем и, когда произошла авария, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

Также пострадавший поделился, что чиновник перед ним извинился и оказал материальную помощь.

«Относительно моего больничного, Кулеба меня поддержал – финансово помог. Оплатил, можно сказать, мое лечение», - рассказал Вадим.

Напомним, 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.

Двое пострадавших в ДТП сыновей Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП.

 
ForUm

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