Первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в дорожно-транспортном происшествии, случившемся 24 ноября вблизи поселка Чабаны.

Об этом Радио НВ сообщил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. «По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба», - заявил он.

Напомним, 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.

Двое пострадавших в ДТП сыновей Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии.