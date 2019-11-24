Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП, о чем стало известно в воскресенье, 24 ноября, в Facebook певицы и руководителя общественного движения Живи Оксамити Новачук.

«Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и одна из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защиту над ними», - написала она.

Видео аварии

Николай Кулеба занимает должность уполномоченного президента по правам ребенка с 17 декабря 2014 г. В мае президент Владимир Зеленский своим указом продлил его полномочия.