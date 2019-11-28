Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, попавший в ДТП, поблагодарил за поддержку всех неравнодушных.

«С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо», - говорится в его Facebook.

Кулеба уверяет, что с самого начала спрашивает и волнуется о состоянии водителя другой машины.

«Спасибо своим родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!» - написал Кулеба.

Напомним, 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.

Двое пострадавших в ДТП сыновей Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП.