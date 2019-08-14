Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль намерена завершить свою работу в МИД.

Об этом она рассказала в интервью BBC Украина.

«Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед министерством иностранных дел в тех плоскостях, где я работала», - сказала Зеркаль.

Она отметила, что сейчас у нее стоит задача определиться по процедурным вопросам в арбитраже по морякам. «И, думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД. Надо двигаться дальше», - сказала она.

Зеркаль отметила, что не заинтересована покидать страну и не планирует работать в посольстве.

«Я считаю, что в Украине есть много задач, которые являются более интересными, чем работа послом. Поэтому буду учитывать, где буду нужна ... или не нужна», - сказала зам главы МИД.

Зеркаль отметила, что после истории с должностью заместителя главы администрации президента ей не поступали предложения работы.

Как сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.

Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.

Позже указ был отменен как нереализованный.

Тогда Зеркаль отметила, что надеется на дальнейшую работу в дипломатической службе.