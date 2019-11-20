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Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль снова заявила, что намерена уйти с должности в МИД. Об этом дипломат заявила в эфире 24 канала.

«На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности. – Ред.)», – подчеркнула Зеркаль.

«Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, – я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, это можно сделать»,
– добавила заместитель министра.

На вопрос ведущего, почему Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может делать сопротивление России, дипломатка ответила: «Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента».

Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента она не видела себя в Офисе Президента, однако, «указ президента (о ее назначении в МИД. – Ред.) вышел до того, как с ней поговорили об этом.

Как сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.

Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.

Позже указ был отменен как нереализованный.

В августе Зеркаль уже заявляла о намерении завершить свою работу в МИД.
ForUm

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