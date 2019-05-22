С сайта Президента Украины исчез указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента.
По состоянию на 8:20 22 мая указ № 309/2019 отсутствует.
Как ранее сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея
Богдана главой Администрации Президента.
Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы АП. Также заместителями руководителя АП назначены Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.
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