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Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента.

Соответствующий указ № 315/2019 от 22 мая об отмене указа № 309 от 21 мая обнародован на сайте Главы государства.

«Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 «О назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента Украины», - сказано в документе.

Сама Зеркаль пообещала вечером прокомментировать эту ситуацию. «Парадоксы с указом 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности», – написала она на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.

Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.

 
ForUm

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