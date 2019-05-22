Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента.
Соответствующий указ № 315/2019 от 22 мая об отмене указа № 309 от 21 мая обнародован на сайте Главы государства.
«Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 «О назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации Президента Украины», - сказано в документе.
Сама Зеркаль пообещала вечером прокомментировать эту ситуацию. «Парадоксы с указом 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности», – написала она на своей странице в Facebook.
Как ранее сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.
Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.
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