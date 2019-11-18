Российский Газпром предложил Нафтогазу продлить действующий контракт на покупку газа или заключить новый сроком на 1 год, сообщает НВ.

В российской компании уточнили, что готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.

Условием заключения контракта с Нафтогазом в Газпроме назвали отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже.

Также российская компания ждет решения Украины относительно прямых закупок газа с 2020 года.

Компания Нафтогаз пока не давала официальных комментариев относительно данного предложения.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, «Нафтогаз» новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом» по новому контракту.