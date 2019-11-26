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В случае отсутствия нового контракта на транзит газа между Украиной и РФ с 1 января 2020 года российский газ будет закачиваться в украинские подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника».

Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, отвечая на вопрос относительно мер, которые предпримет Украина в случае, если с 1 января 2020 года транзит российского газа будет не на контрактной основе, и это будет расцениваться как контрабанда.

«Газ без документального оформления, который будет заходить в Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока будет проходить документальное оформление этого газа», - отметил он.

Как сообщал ForUm, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.  

В ответ на это исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз готов рассмотреть возможность получения от Газпрома природного газа в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.
ForUm

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