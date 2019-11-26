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Главный врач больницы «Феофания» Игорь Семенов заявил, что реабилитация уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы после полученных в результате ДТП травм может длиться год-полтора.

Об этом Семенов сообщил на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, передает УНИАН.

«Реабилитация делится на три этапа. Реабилитация после таких сложных политравм может продолжаться и год, и полтора года. Только продолжительность первого этапа - от 6 до 8 месяцев. Уже в реанимации проводится часть первого этапа. То есть, происходит лечение и параллельно реабилитация. Это длительный процесс, все зависит от индивидуальных особенностей организма», - сказал Семенов.

Он добавил, что психологическая реабилитация тяжело травмированных после ДТП также очень важна и может продолжаться «определенный период».

Напомним, 24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.

Двое пострадавших в ДТП сыновей Кулебы находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что первые данные следствия указывают на вину Кулебы в ДТП.

 
ForUm

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