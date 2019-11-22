Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что заключительное рассмотрение земельной реформы с запуском рынка сельхозземли зависит от скорости работы агропромышленного комитета ВР. Оно должно попасть в зал к депутатам со 2-го, либо с 16-го декабря. Об этом он заявил в интервью НВ

«В зависимости от того как комитет успеет внести все правки. 2-го, либо с 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть», — отметил глава президентской политсилы.

Кроме того, по информации Корниенко, с датой проведения референдума о разрешении иностранцам покупать землю в Украине, власть еще не определилась. «Сначала надо принять пакет законов о народовластии. Потому — примерно январь-февраль следующего года. Тогда запланируем», — рассказал глава правлящей политсилы.

Также Корниенко поделился интересными деталями, как власть готовилась к принятию земельной реформы в первом чтении: «Земельная реформа обсуждалась десятки раз в любом из зданий в правительственном квартала. Есть рабочая группа коммуникативно-смысловая и организационная. Туда входят люди из Кабмина, начиная от Гончарука и заканчивая заместителями Милованова [министра экономразвития], депутаты из профильного комитета и руководство фракции, — например, я. Вот этот весь хорал в 20 человек обсуждает, как коммуницировать реформу с депутатами и стейкхолдерами: что делать [в ответ] на упреки, идущие от политических оппонентов», — рассказал Корниенко.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.