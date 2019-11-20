Народному депутату Ярославу Дубневичу до сих пор не могут надеть электронный браслет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что Дубневичу не надели электронный браслет из-за технических проблем со связью.

По словам источника, сигнал браслета не считывается из-за слабого покрытия. Через некоторое время проблемы планируют устранить и надеть устройство слежения.

Напомним, 31 октября Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата. После этого ему вручили подозрение.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

7 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда снизила размер залога до в 90 млн грн.

За Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога.

8 ноября нардеп вышел из СИЗО.

Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.