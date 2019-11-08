За народного депутата Ярослава Дубневича еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда внесли 100 миллионов гривен залога, однако нардепа все равно этапировали в СИЗО.

Об этом заявил адвокат Дубневича Алексея Шевчука, сообщает «Украинская правда».

«Ярослава Дубневича не имели права вчера задерживать, потому что за него до момента оглашения решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда. Вчера серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО. Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков», – отметил он.

По словам Шевчука, залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек. И по состоянию на момент вынесения решения АП ВАКС – за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога – на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Он также добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд уже подали заявление о незаконном задержании Дубневича. Шевчук прогнозирует, что в понедельник-вторник будет готово обращение в ЕСПЧ о том, что народного депутата незаконно задержали при наличии действующей меры пресечения – залог.

По словам защитника, он пока не знает, где находится Дубневич, «поскольку ни в одном пункте решения суда не написано, где должен находиться Дубневич, и кто должен его этапировать».

Он прогнозирует, что его подзащитный может находиться в Лукьяновском СИЗО, потому что ИВС в Аскольдовом переулке подведомственный СБУ, ИВС – подведомственный любому, пока не вынесено решение суда. Но не исключает, что его клиент может найтись и «где-то в Хмельницком».

Шевчук добавил, что уже обратился в НАБУ с вопросом, куда этапировали Дубневича.

Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

31 октября Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата. После этого ему вручили подозрение.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

7 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда снизила размер залога до в 90 млн грн.

Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.