Завершено досудебное расследование по делу в отношении народного депутата Украины 9 созыва Ярослава Дубневича, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО «Укрзализныця», то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Следствием установлено, что группа должностных лиц филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

Несмотря на то, что ОАО «Днепропетровский стрелочный завод» является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании-посредницы. Интересным оказался факт того, что бенефициарным владельцем одной из этих компаний оказался народный депутат.

Кроме того, следствием установлено, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО «Укрзализныця» на закупку товаров у именно этих предприятий.

В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015-2017 гг. переплатило за поставки товаров более 93 млн гривен.

В течение января-февраля 2019 было сообщено о подозрении 8 лицам, а именно - председателю правления - генеральному директору производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директору фиктивной компании-победителя торгов; директору компании-посредника, трем сотрудникам и бывшему заместителю руководителя филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В мае 2019 расследование в отношении вышеуказанных лиц завершили – сегодня продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами дела.

В октябре 2019 Верховная Рада Украины поддержала представление заместителя генерального прокурора - руководителя САП Назара Холодницкого, согласованного генпрокурором Русланом Рябошапкой, о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины.

31 октября 2019 народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

На сегодня материалы производство в отношении нардепа и других подозреваемых объединены в одно производство.

21 апреля 2020 нардепу, другим 8 подозреваемым по делу и их защитникам открыто материалы дела.

После ознакомления всех фигурантов с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.