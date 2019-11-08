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Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрала народному депутату Ярославу Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 млн грн.

Коллегия судей постановила апелляции адвокатов оставить без удовлетворения, апелляционную жалобу прокурора САП удовлетворить, а решение о мере пресечения в виде залога в 100 млн гривен отменить, сообщает УНИАН.

«Вынести новое постановление, которым ходатайство генерального прокурора Руслана Рябошапки о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Дубневича удовлетворить частично - применить... меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 декабря, определить... альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 90 млн грн», - отметил судья.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно. Прокурор просил суд применить к Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 млн грн.

4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просит не избирать никакой меры пресечения депутату.

Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

31 октября Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата. После этого ему вручили подозрение.

Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
ForUm

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