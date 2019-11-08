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Нардеп Ярослав Дубневич (группа «За будущее») вышел из СИЗО после внесения 90 млн гривен залога.

Об этом сообщил его адвокат Станислав Пелюк, передают Українські Новини.

«Да, он вышел», - сказал адвокат.

Адвокат не уточнил, кто вносил залог.

Напомним, 31 октября Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата. После этого ему вручили подозрение.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

7 ноября коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда снизила размер залога до в 90 млн грн.

Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
ForUm

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