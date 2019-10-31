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Народному депутату Ярославу Дубневичу вручили подозрение. Об этом он заявил журналистам в ВР, передает РБК-Украина.

Дубневичу вручили подозрение после решения парламента о снятии с него депутатской неприкосновенности.

«Сегодня мне вручили подозрение», - заявил он.

По его словам, подозрение вручили в 11:48 в Верховной Раде.

«Как они могли в зале? За залом», - добавил он.

Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

31 октября Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата

Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
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