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Жена Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении, просит Личаковский суд Львова разделить их общее имущество, потому что сами они не пришли к согласию относительно него, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Лычаковского райсуда Львова.

Жена Дубневича подала иск о разделе общего имущества супругов. Заседание суда назначено на 14:00 25 января.

По информации журналистов, речь идет об около 100 земельных участках и более 40 объектах недвижимости, которые сейчас арестованы в рамках дела НАБУ.

В случае разделения с имущества Дубневича, которое достанется его жене, снимут арест. Это имущество не подлежит конфискации, даже если Дубневича признают виновным.

В ЦПК предполагают, что таким образом семейство пытается избежать ареста имущества.

Напомним, в октябре 2019 Верховная Рада Украины поддержала представление заместителя генерального прокурора - руководителя САП Назара Холодницкого, согласованного генпрокурором Русланом Рябошапкой, о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины.

31 октября 2019 народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

На сегодня материалы производство в отношении нардепа и других подозреваемых объединены в одно производство.

21 апреля 2020 нардепу, другим 8 подозреваемым по делу и их защитникам открыто материалы дела.

После ознакомления всех фигурантов с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.
ForUm

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