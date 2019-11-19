Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение об избрании бывшему народному депутату Олегу Ляшко меры пресечения в виде личного поручительства. Соответствующее решение в ходе судебного заседания объявил судья Юрий Кабанячий, сообщает УНИАН.



Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы в виде внесения залога. В то же время суд решил частично удовлетворить ходатайство прокурора.

Для Ляшко была избрана мера пресечения в виде личного поручительства депутата «Европейской солидарности» Виктории Сюмар и депутата «Батькивщины» Михаила Волынца.

На Ляшко возложены обязанности являться по требованию следователя прокурора или суда, сообщать об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с потерпевшим или свидетелем лично или через других лиц. Срок действия этих обязанностей определяется до 00.00 17 января включительно.

22 ноября будет объявлен полный текст этого судебного решения.

В целом судебное заседание длилось почти 4,5 часа.

Как сообщал ForUm, 18 ноября лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Прокуратура просит суд арестовать Ляшко.