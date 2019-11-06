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Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко подрался с нардепом от «Слуги народа», главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.  

Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь». Ляшко назвал Геруса предателем, который работает в интересах Кремля, передает 112 Украина.

Как написал вскоре Герус на свое странице в Facebook, Ляшко устроил-шоу-провокацию.

«Известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко, ожидал меня в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме никак не устраивает «немонополиста», и они прибегают к все более изощренным способам, как вести свой бизнес. Конечно же, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии», - заявил Герус.

По его словам, пострадала только рубашка.
«Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться», - заявил Герус.

Сам Ляшко пока инцидент не комментировал. Однако ранее сегодня на странице политика в Facebook появилось сообщение, в котором он критиковал поправку к законодательству Андрея Геруса.

«В сентябре «Слуга народа» Андрей Герус «протащил» поправку в законодательство, которая позволила с 1 октября импорт электроэнергии из России. В октябре импорт с каждым днем понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре - 4,1 млн кВт - ч и 12 млн кВт-ч.. Действия Геруса - предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которая должна быть немедленно расследована», - заявил Ляшко. 
ForUm

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