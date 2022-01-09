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Министерство здравоохранения предупреждает, что Украине пора начинать подготовку к новой волне коронавируса, которая в ближайшее время придет в страну.

Как пишет Слово и дело, об этом сообщил глава МОЗ Виктор Ляшко в Telegram.

Так, в мире сейчас фиксируются рекордные показатели суточного прироста случаев коронавируса. Среди лидеров преимущественно европейские страны, в которых процент вакцинации населения очень высок. В то же время в Украине только чуть более 50% взрослого населения полностью вакцинированы.

Ляшко подчеркнул, что МОЗ разрешил бустерную вакцинацию от коронавируса именно с целью подготовки стране к новой волне заболеваемости.

Тем временем на выходных в Украине ожидаемо сократилось количество выявленных случаев COVID-19. Так, утром 8 января стало известно, что за сутки подтвердили 3 195 новых случаев против более 7 тысяч накануне.
ForUm

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