Прокуратура сообщила о подозрении лидеру Радикальной партии, экс-нардепу Олегу Ляшко по факту драки с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту «Борисполь».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Получаю подозрение по уголовному производству, которое сфальсифицировали по указанию (генерального прокурора Руслана) Рябошапки», - написал он.

Ляшко инкриминируется ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя».

11 ноября Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине.