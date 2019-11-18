также в разделеОбщество
Песков: Непонятно, как Киев будет согласовывать с «Л/ДНР» закон о статусе Донбасса 21
РФ сегодня передает Украине захваченные корабли 34
Новый Раздол без тепла и света: Нафтогаз собирает встречу по ситуации в городе 49
В Польше насчитали 900 тысяч заробичан-украинцев 15
Задержание главы Укрэксимбанка: Банк работает в обычном режиме 24
С начала года на дорогах Украины погибли более 2,7 тысячи человек 18
В России назвали дату передачи украинских кораблей 50
Захваченные украинские корабли прошли под Крымским мостом 131
СМИ: украинские военные корабли покидают Керчь 34
В Нацполиции будет создана служба военного духовенства 23
Зеленский поздравил с праздником работников радио и телевидения 16
Погода на выходных: от заморозков до +18 21
На Донбассе обнаружили схрон с гранатометами 48
В Украине обязали перевозить детей в автокреслах 47
15 ноября. Картина дня 27
На админгранице с Крымом открыли обновленные КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» 155
В Украине может появиться омбудсмен по информации 16
Экс-замминистра культуры арестовали с залогом в 570 тысяч 26

Прокуратура сообщила о подозрении лидеру Радикальной партии, экс-нардепу Олегу Ляшко по факту драки с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту «Борисполь».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Получаю подозрение по уголовному производству, которое сфальсифицировали по указанию (генерального прокурора Руслана) Рябошапки», - написал он.

Ляшко инкриминируется ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя». 

11 ноября Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1818 грн.
13
Теги