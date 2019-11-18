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Прокуратура просит суд арестовать подозреваемого по делу о драке с нардепом от «Слуги народа» Андреем Герусом, главу Радикальной партии Олега Ляшко без альтернативы залога. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«В суд направлено решение об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в ведомстве.

Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее лидер Радикальной партии получил уведомление о подозрении за драку с народным депутатом от «Слуги народа», председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.
ForUm

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