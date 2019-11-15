Бывший владелец VAB Банка и банка «Финансовая инициатива» Олег Бахматюк должен государству 29,3 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Задолженность Олега Бахматюка перед государством больше, чем сумма средств, предусмотренная на лекарства для украинцев в ​​госбюджете-2020. В целом он должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга состоит: из 11 млрд грн - Фонду гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков - «Финансовая инициатива» и «ВиЭйБи банк», владельцем которых был А. Бахматюк; 10,6 млрд грн - Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн - трем государственным банкам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для гарантирования возврата средств по кредитам рефинансирования, НБУ в свое время не только добился от Бахматюка официального признания себя владельцем «Финансовой инициативы» и «VAB Банка», но и впервые заключил с ним договор личного поручительства.

В НБУ напомнили, что задолженность Бахматюка перед регулятором обеспечена его личным поручительством о ее погашении на общую сумму 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.

«Для того чтобы эти поручительства превратились в реальный возврат средств, НБУ подал против него и компаний более 50 исков в суды», - отметили в НБУ.

Как сообщал ForUm, 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

13 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в производстве о завладении средствами для VAB Банка объявили подозрение восьми людям, среди которых - председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» и бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

Правление Нацбанка возмущено вручением подозрения Писаруку.

По данным следствия, в октябре 2014 года VAB Банк обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.

Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже – его ликвидировали.

Бывший владелец VAB Банка и председатель совета директоров «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «остановить назначения виновных без всякого права на защиту».

15 ноября Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука.