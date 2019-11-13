13 ноября 2019 детективы НАБУ сообщили фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО «ВиЭйБи Банк» о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых).

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом НБУ возрос до 10: восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, ПАО «ВиЭйБи Банк» и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками «ВиЭйБи Банка» о подозрении сообщено 11-12 ноября.

Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы (как-то программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Через 40 дней, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным.

Стабализацийний кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за ГСУ Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако в сентябре 2019 постановление о закрытии отменено генпрокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро.

Сейчас следственные действия продолжаются. Детектив НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.