Вчера, 11 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку, в том числе бывших и действующих чиновников НБУ, сообщает пресс-служба НАБУ.



«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП 11 ноября задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк», – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО «ВиЭйБи Банк» и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами «ВиЭйБи Банка».

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. «Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия. Детали – позже», – сказано в сообщении.