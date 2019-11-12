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Национальное антикоррупционное бюро просит Антикоррупционный суд взять под стражу председателя правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука и установить залог в 30 млн гривен.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ходатайство уже готово. Арест и залог», - сказал он.

По его словам, ходатайство вскоре будет подано в суд. Вместе с тем, в качестве альтернативной меры пресечения НАБУ просит залог 30 млн гривен.

Напомним, 11-12 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк».

Отмечается, что речь идет о:

бывшем первом заместителе председателя НБУ Александре Писаруке;

экс-директоре Генерального департамента банковского надзора;

бывшем и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области;

экс-главе наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк»;

экс-заместителе председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;

трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО «ВиЭйБи Банк».
ForUm

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