В Европейском Союзе приходится слышать сомнения в необходимости финансовой помощи Украине в связи с отсутствием усилий Киева по расследованию вывода средств из Приватбанка.

Об этом заявил на Форуме ассоциаций в Киеве директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь, сообщает «Европейская правда».

Стоит отметить, что дипломат ни разу не назвал фамилию «Коломойский», но его претензии касались вывода средств во времена, когда Приватбанком владел олигарх Игорь Коломойский.

Девинь подчеркнул, что есть одна сфера, где странам Восточного партнерства, включая Украину, не хватает успеха - верховенство права, при этом вина за это лежит именно на государствах-партнерах, а не на ЕС.

«Не мы должны преследовать тех, кто занимается банковским мошенничеством. Где те, кто украл $5,5 млрд из Приватбанка? В тюрьме ли они, ведется ли их преследование? Нет.

Эти неудачи являются определяющими для самого ЕС, но также из-за этого страдают ваши люди», - заявил дипломат.

По его словам, отсутствие надлежащего расследования и наказания виновных в выводе средств из Приватбанка подрывает единство ЕС в вопросе помощи Украине.

«Если мы проиграем в вопросе верховенства права, то мы подыграем тем, кто говорит: зачем мы должны помогать Украине, если они не преследуют тех, кто украл деньги в собственной стране? И это справедливый вопрос», - подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 по иску Коломойского отменил решение о национализации. Кабмин, Нацбанк и «Приватбанк» сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября «Приватбанк» одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.