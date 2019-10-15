Апелляционный суд вынес решение, которым подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска ПриватБанка касательно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, сообщает пресс-служба банка.

Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

В своем решении, объявленном сегодня утром в Лондоне, Апелляционный суд в полной мере удовлетворил апелляционную жалобу ПриватБанка по всем вопросам, полностью отменив решение, вынесенное судьей Фанкортом в декабре 2018 года.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что «Банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения 1,9 млрд долл. США [включая проценты - 3 млрд долл. США] как заявлено в исковых требованиях», и что судебный приказ о всемирном арест активов остается в силе.

Апелляционный суд постановил, что, «при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах», то иск Банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Апелляционный суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что Банк может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек. Дата рассмотрения дела по существу будет определена судом должным образом.

Петр Крумханзл, председатель правления ПриватБанка, заявил: «Мы очень довольны решением Апелляционного суда и готовы двигаться дальше с иском Банка в Англии. Это является важным шагом для достижения справедливости для Банка и народа Украины».

Ричард Льюис, Партнер юридической фирмы Hogan Lovells International LLP, сказал: «Мы были уверены, что Апелляционный суд придет к правильному и справедливому выводу, и очень рады, что так оно и произошло. Как отметили многоуважаемые судьи, ответчики приняли существование достаточного для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве и ни один из них не предложил никакого объяснения тому, что суд называет как «множество транзакций, которые не имеют очевидной коммерческой логики». Очень трудно представить как ответчики будут защищаться от исковых требований Банка в суде».

Напомним, Национальный банк Украины и Приватбанк выиграли у связанных с олигархом Игорем Коломойским компаний суды, через которые они хотели снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования.