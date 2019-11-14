Генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело в отношении Приватбанка в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом в эфире 24 канала заявил председатель НАБУ Артем Сытник.

«В банковском секторе есть большие проблемы... 400 млрд гривен – это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен - это как раз Приватбанк», - сказал он.

По его словам, в НАБУ было дело по «Приватбанку» на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины, потому что это их зона ответственности.

«То, что происходило в Приватбанке, когда кредиты выдавались на привязанных человек, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе», - пояснил Сытник.

«Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, и это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле о событиях в «Приватбанке» еще до национализации, когда он был коммерческим».

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 по иску Коломойского отменил решение о национализации. Кабмин, Нацбанк и «Приватбанк» сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября «Приватбанк» одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

17 октября Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.