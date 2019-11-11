Президент назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской областной государственной администрации.

В ряде областей Украины прошли акции протеста против продажи земли.

Иностранцы и иностранные компании смогут покупать украинскую землю, только если на это будет согласие народа Украины на всеукраинском референдуме, заявил президент Владимир Зеленский.

Министр обороны Андрей Загороднюк намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабмине и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.

Встреча «нормандской четверки» на высшем уровне может состояться 24 или 26 ноября. Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на источник, близкий к Офису президента.

НАК «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения в ноябре на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6% до 4 899 грн/тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

В районе Богдановки и Петровского завершилась практическая фаза разведения от линии разграничения сил и средств Вооруженных сил Украины и оккупационных войск.

Верховная Рада намерена принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете.

Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил, что России, скорее всего, откажут в удовлетворении запроса по заместителю главы украинской партии УНА-УНСО Игорю Мазуру, задержанному в Польше.

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Президент Украины Владимир Зеленский должен прямо ответить, давал ли он своему советнику Андрею Ермаку директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию о виновности Украины в войне на Донбассе. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в ходе согласительного совета.

10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации «Радомышльские охотники», еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован.

Полицейские Киева задержали подозреваемых в избиении ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным «Хан» и его супруги.