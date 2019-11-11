Иностранцы и иностранные компании смогут покупать украинскую землю, только если на это будет согласие народа Украины на всеукраинском референдуме, заявил президент Владимир Зеленский.

«Право покупать и продавать украинскую землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, учрежденные исключительно украинскими гражданами», - сказал он в обращении.

Соответствующий пункт будет содержаться в законе, подчеркнул президент.

По его словам, в ближайшее время Рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума.

Зеленский рассказал об одном из самых больших обманов, который закреплен в Конституции – статьи о том, что земля является объектом права собственности украинского народа.

«Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными владельцами своей земли – государство не предоставило им такой возможности. Не создало условий, чтобы просто украинец мог развиваться на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения», – заявил он.

Президент сравнил эту проблему с аналогичной ситуацией в КНДР, Таджикистане, Венесуэле, Кубе и Конго. А вот в других странах, например, в Беларуси, Польше, Франции, Германии рынок земли существует.