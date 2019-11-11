Министр обороны Андрей Загороднюк намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии. Об этом он заявил в эфире «ТСН. Тиждень» на канале «1+1».

«Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной», - сказал Загороднюк.

При этом министр отметил, что для отмены призыва потребуется время.

«Это не произойдет быстро, это не будет в течение года. Каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера, защищены права так, чтобы мы могли конкурировать при отборе, конкурировать за лучших людей в нашей армии», - отметил он.

Напомним, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря. Всего планируется призвать 15,2 тыс. граждан – в Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу – 1 тыс., в Государственную специальную службу транспорта – 800 человек.