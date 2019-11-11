Президент Украины Владимир Зеленский должен прямо ответить, давал ли он своему советнику Андрею Ермаку директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию о виновности Украины в войне на Донбассе. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в ходе согласительного совета, сообщает пресс-служба политсилы.

«Позиция основного международного переговорщика от Украины, советника президента Зеленского Андрея Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и выставляет Украину виновной за военную агрессию на Донбассе. В этой ситуации президент Зеленский должен четко сказать обществу – давал ли он такие директивы своим советникам», - сказала Геращенко.

Она напомнила, что на прошлой неделе были обнародованы показания временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал конгрессу США.

«И в этих показах звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины – Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганду о гражданской войне в Украине», - подчеркнула парламентарий.

Геращенко заявила, что общество должно знать позицию президента Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы.

Также нардеп отметила, что вся эта история происходит на фоне беспрецедентного решения международного суда ООН в Гааге, который фактически признал, что РФ причастна к финансированию терроризма на Донбассе и к дискриминации граждан Украины в Крыму.

«Это первый прецедент, когда суд готов рассматривать дело по сути, что целая страна причастна к финансированию терроризма. Также показательно, что суд не учел ни одной претензии РФ. При этом мне странно, что не было никакой реакции на такое решение от офиса президента Украины и команды правящей партии, кроме реакции МИД», - подчеркнула политик.

«Новая власть стесняется называть вещи своими именами. И таким образом заигрывает с Путиным. Но хочу заметить и предупредить, что таким образом вам не удастся задобрить агрессора. И это надо помнить и осознавать», - предостерегла Геращенко.

