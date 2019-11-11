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Верховная Рада намерена принять во втором чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год 14 ноября. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

18 октября Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.

7 ноября президент Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон.
ForUm

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