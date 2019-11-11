Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабмине и назначил на эту должность Алексея Перевезенцева.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
«Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в Кабинете Министров Украины», - говорится в документе. Причины такого решения не указаны.
Алексей Перевезенцев занимал должность государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли, до этого – директора юридического департамента ведомства. В 2015-2016 годах параллельно занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
Напомним, Зеленский назначил Геруса представителем главы государства в Кабинете Министров Украины в мае 2019.
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