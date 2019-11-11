Полицейские Киева задержали подозреваемых в избиении ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным «Хан» и его супруги, сообщает пресс-служба столичного главка.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, правоохранители через несколько минут прибыли на вызов: «Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали».

Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – молодые люди, 1989 и 1990 рождения. Они предоставляют показания следователям.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы.

Накануне, 10 ноября, об избиении сообщила волонтер Татьяна Грубенюк («Руденька»)