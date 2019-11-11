также в разделеСтолица
После ДТП в Киеве пострадали трое полицейских 17
У киевлянина на балконе поселились 120 летучих мышей 34
На Северном мосту в Киеве ограничат движение 21
В КГГА объяснили громкий звук на Шулявском мосту, который напугал жителей 71
В Киеве водитель на внедорожнике разбил девять авто 71
В Киеве возле Шулявского моста обнаружили более 100 боеприпасов 25
В Киеве пьяный водитель фуры заехал на McDrive 18
СБУ проводит обыски по делу о хищениях при строительстве Окружной дороги Киева 36
В Киеве на Днепре затонула яхта 29
СБУ пришла с обысками в «Парус» по делу о коррупции в КГГА 41
В Киеве из-за минирования закрывали центральный ж/д вокзал 28
В Киеве полиция ищет родителей 3-летнего мальчика 29
Стали известны подробности стрельбы в киевской многоэтажке 18
Драка под общежитием: Полиция задержала 11 человек 22
Киевское метро спустя почти 4 часа возобновило работу 28
В Киеве неизвестные пытались выселить людей из общежития 136
В результате подрыва авто в Киеве погиб полицейский 48
В Киеве третий раз с начала месяца «заминировали» станции метро 24

Полицейские Киева задержали подозреваемых в избиении ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным «Хан» и его супруги, сообщает пресс-служба столичного главка.

Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Киприанова. В полицию обратились местные жители, которые сообщили, что их соседей избили неизвестные.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, правоохранители через несколько минут прибыли на вызов: «Мы установили, что вчера вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Поэтому парень приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись. Мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали».

Правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – молодые люди, 1989 и 1990 рождения. Они предоставляют показания следователям.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы.

Накануне, 10 ноября, об избиении сообщила волонтер Татьяна Грубенюк («Руденька»)
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3456 грн.
15
Теги