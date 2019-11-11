Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил, что России, скорее всего, откажут в удовлетворении запроса по заместителю главы украинской партии УНА-УНСО Игорю Мазуру, задержанному в Польше, сообщает «Гордон».



«Когда Интрепол выдает красную карточку гражданину страны, он уведомляет национальную службу. Но в случае с Мазуром было циркулярное информирование о розыске, а не красная карточка. Это разные вещи. Украинское бюро Интерпола не всегда знает о том, что человек в розыске. Так бывает, когда красная карточка не опубликована. В таком случае страна – инициатор розыска может самостоятельно исключать из списка страны, которые она считает нужными – и они не получат соответствующую информацию. Не исключены тут и злоупотребления. Поэтому мы активно противодействуем таким действиям, в частности, России. Для этого сотрудничаем с руководством Нацполиции, привлекаем мои личные контакты из Генерального секретариата Интерпола. Схожие ситуации уже были с [экс-премьер-министром Украины Арсением] Яценюком, [лидером «Свободы» Олегом] Тягнибоком и другими политическими деятелями. И секретарит изучает такие инциденты, стараясь их контролировать», – подчеркнул Неволя.



По его словам, Россия злоупотребляет инструментами Интерпола.



«Другое дело, что система контроля не всегда эффективно срабатывает. И в таких случаях мы реагируем по факту. Когда мы узнали об инциденте с Мазуром, то сразу проинформировали Генеральный секретариат, обратив их внимание на возможное злоупотребление инструментами Интерпола со стороны РФ. Ведь устав организации запрещает странам-членам вмешиваться в дела военного, расового, религиозного и политического характера. Если это доказывается, то карточки или циркуляр удаляются из системы. И человека больше не разыскивают. Но мы не можем гарантировать, что РФ прекратит такую деятельность и будет придерживаться правил Интерпола. Кстати именно это помешало в прошлом году представителю России возглавить организацию», – отметил собеседник.



По его мнению, в ближайшее время Интерпол удалит информацию о розыске Мазура.



«Мазура отпустили на поруки консула. Его не арестовали и меру пресечения не избрали. То есть реакция польской стороны – адекватная. Думаю, объективно отреагирует и Генеральный секретариат Интерпола – и информацию о розыске Мазура удалят как такую, которая не соответствует правилам организации. После этого поляки могут вообще не рассматривать это дело в суде. Потому что для этого пропадут основания. Пока решаются технические моменты, и Мазур остается в Польше. Мы и сторона защиты свою позицию обозначили. Теперь польская власть должна изучить вопрос детально: получить документы от РФ и дать им оценку. И есть очень много признаков того, что России, скорее всего, откажут в удовлетворении их запроса. Согласно прогнозу Генсекретариата Интерпола, информацию о розыске Мазура из базы должны удалить. На это им нужно от суток до трех. Максимум – неделя. Месяцами ждать не придется. А вот процедура экстрадиции займет чуть больше времени», – резюмировал Неволя.

Напомним, польские пограничники задержали Мазура 9 ноября, когда он вместе другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции. Причиной задержания одного из лидеров УНА-УНСО стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах. Игорь Мазур отверг эту информацию.

«Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре «Свободный Кавказ», - отметил он в Люблине.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур будет находиться в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.