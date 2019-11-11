Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня председателем Кировоградской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №836/2019 от 8 ноября обнародован на сайте главы государства
«Назначить Балоня Андрея Богдановича председателем Кировоградской областной государственной администрации», – сказано в документе.
Другим указом №835/2019 Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской ОГА Светлану Лобанову.
Балонь с 2003 по 2016 год работал следователем. С мая 2017 занимал должность заместителя председателя Херсонской ОГА.
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