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НАК «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения в ноябре на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6% до 4 899 грн/тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку), сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.

«В этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза «Газовый запас» (4 874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства. Если потребитель не потребляет за зимний сезон все предоплаченные объем, остаток средств вернется ему на счет в полном объеме», – говорится в сообщении.

В этом месяце наименьшей оказалась цена Нафтогаза для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Напомним, октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), составляла 4 272,76 грн за тысячу кубометров. 
ForUm

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