Встреча «нормандской четверки» на высшем уровне может состояться 24 или 26 ноября. Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на источник, близкий к Офису президента.

Если встреча в эти даты не состоится, то, по словам источника, к концу года лидеры уже не смогут собраться, и тогда вряд ли можно надеяться, что встреча «четверки» когда-нибудь состоится.

В качестве плана «Б», по свидетельству министра иностранных дел Вадима Пристайко, в Киеве рассматривают возможность привлечения миротворческой миссии ООН. Хотя, как можно понять из многочисленных высказываний представителей Банковой и Михайловской, эта опция нынешней властной команде не по душе по целому ряду причин.

«План «В» Банковой тоже уже озвучивался – «строить стену и замораживать конфликт».

Пока же, как свидетельствуют источники DT.UA, команда Зеленского намерена еще побороться за план «А» - «перестать стрелять, развести войска, провести выборы».

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита «нормандской четверки» созданы и он состоится в Париже.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон».