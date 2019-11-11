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В ряде областей Украины проходят акции протеста против продажи земли.

Об этом сообщает Всеукраинский аграрный совет.

«В знак несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на главные автомагистрали страны в 17 точках.

К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах – Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ривненской, Львовской», - говорится на странице совета в Facebook.
ForUm

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