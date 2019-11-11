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10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации «Радомышльские охотники», еще один человек с тяжелым ранением госпитализирован, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Сообщение от егеря Слободецкой районной общественной организации «Радомышльские охотники» об обнаружении в лесном массиве района на территории частных угодий браконьеров и конфликта с ними с применением оружия поступило около 11:30.

Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие. В результате смертельную травму получил 41-летний киевлянин. Также еще одного человека, 52-летнего жителя Киевской области, госпитализировали с тяжелым огнестрельным ранением.

Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события – ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Адвокат подозреваемых в убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владислав Добош сообщил, что убитый – Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в организации убийства Вороненкова – Александра Лося.

25 октября адвокат Пархоменко сообщил, что в перестрелке в Шевченковском районе Харькова был убит Владимир Борох – один из свидетелей по делу об убийстве Вороненкова.

В столичной прокуратуре заявили, что показания убитого Бороха не является ключевыми в деле.
ForUm

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