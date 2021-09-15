Платные камеры в следственных изоляторах принесли бюджету более 5 млн грн, сообщает пресс-служба Министерство юстиции Украины.

«5 млн 702 тыс. 139 грн принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах по состоянию на 13 сентября. За счет этих поступлений продолжаются ремонты в бесплатных камерах следственных изоляторов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что камеры с улучшенными условиями пребывания открыты в 28 СИЗО по всей Украине.