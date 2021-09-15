также в разделеОбщество
СБУ закрыла два подпольных колл-центра, работавших на криминального авторитета 4
НАН прогнозирует дальнейший рост заболеваемости коронавирусом 7
На Волыни из-за нашествия гусениц объявили карантин 17
СБУ задержала организатора незаконного «референдума» на Луганщине 30
В Чехии объяснили, почему арестовали задержанного по запросу Украины россиянина 14
СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского 12
Ляшко назвал условия полной отмены карантина 19
В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19 26
Нардепы не пришли на заседание ВСК по «вагнеровцам» 16
Ляшко: Решение о переходе Украины в желтую зону примут на следующей неделе 19
14 сентября. Картина дня 10
В Украине за подделку документов о вакцинации открыты уже десятки дел 32
На Волыни женщине пришлось в суде доказывать, что она жива 29
Оккупанты планируют построить в Крыму новый город 31
В Одессу прибыл катер Береговой охраны Турции 18
Минздрав: Вакцинация от COVID-19 не защищает от гриппа 17
В Праге арестовал россиянина, задержанного по запросу Украины 26
СБУ разоблачила очередную миллионную схему в Укрзализныце 18

Платные камеры в следственных изоляторах принесли бюджету более 5 млн грн, сообщает пресс-служба Министерство юстиции Украины.

«5 млн 702 тыс. 139 грн принесли бюджету платные камеры в следственных изоляторах по состоянию на 13 сентября. За счет этих поступлений продолжаются ремонты в бесплатных камерах следственных изоляторов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что камеры с улучшенными условиями пребывания открыты в 28 СИЗО по всей Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги