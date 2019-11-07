В результате взрыва авто в Киеве погиб 40-летний полицейский, осуществлявший физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором.

По данным СМИ, во взорванном автомобиле «Мерседес» в Святошинском районе находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у владельца телеканала «Прямой», бывшего депутата Верховной Рады Владимира Макеенко.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул с предложениями в Верховную Раду закон о верификации и мониторинге государственных выплат.

Президент подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2019».

Вооруженные силы Украины готовы начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12.00. Об этом сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

В четверг, 7 ноября, сотрудники полиции и СБУ задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника при попытке завладеть средствами предпринимателя в особо крупных размерах

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд продолжает переговоры с Украиной относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам Радио Свобода со стороны экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Укртрансгаз завершил модернизацию газоизмерительной станции «Гребеники» (Одесская область) для реверса газа с Балкан.

Задержанный пограничниками и полицией в аэропорту «Борисполь» гражданин Российской Федерации, которого разыскивают в РФ за совершение ряда преступлений, сбежал из-под стражи во время транспортировки в изолятор. Сбежавшего задержали в Василькове.

Станции киевского метрополитена «Золотые Ворота», «Красный хутор», «Академгородок» закрывались из-за сообщения о минировании.

Также из-за сообщения о минировании была ограничена работа центрального железнодорожного вокзала