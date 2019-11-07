Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2019». Об этом сообщается на сайте парламента.

Указано, что 7 ноября закон возвращен с подписью президента.

Изменения в бюджет, в частности, предусматривают увеличение расходов на сбалансирование финансового состояния государственных угледобывающих предприятий и обеспечения финансовыми источниками для выплаты заработной платы шахтерам, а также недопущения отключения шахт от электроснабжения – 1 млрд грн.

Расходная часть обновленного проекта госбюджета составляет 1,195 трлн грн.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина в последний раз будет принимать государственный бюджет на один год, поскольку в дальнейшем принятию сметы предшествовать принятие «полноценной трехлетней декларации».